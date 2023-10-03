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03.10.2023  11:15   Рита Парфенова

Харків готується до перетворень відповідно до нового Генплану.

Харківський міський голова Ігор Терехов обговорив з британським архітектором Норманом Фостером реалізацію перших проєктів з відновлення Харкова в рамках підготовки концепції Генерального плану розвитку міста.


Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, зустріч Ігоря Терехова з Норманом Фостером пройшла на Форумі мерів у Женеві.

Обговорбювалося, що кошти німецького уряду в рамках проєкту «UN4Kharkiv» ЄЕК ООН спрямують на такі основні компоненти:

  • стратегія міста щодо відновлення економіки міста;
  • повне техніко-економічне обґрунтування створення наукового мікрорайону з житловою забудовою та зеленими зонами;
  • міжнародний конкурс з реновації будівлі Харківської обласної військової адміністрації та прилеглої території;
  • конкурс з будівництва нового житла та вдосконалення старих панельних висоток для комплексного підходу до створення сучасного житлового фонду.
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Мер міста зазначив, що Харківська міська рада на постійній основі надаватиме партнерам усі необхідні дані, щоб почати реалізовувати ініціативи. Проєкти планується втілити в життя протягом наступного року.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов обговорив з німецькими партнерами низку проєктів з відновлення Харкова.
Источник:   ХМР
 Тэги:  генплан, ігор терехов, харків
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