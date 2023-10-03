Харків готується до перетворень відповідно до нового Генплану.

Харківський міський голова Ігор Терехов обговорив з британським архітектором Норманом Фостером реалізацію перших проєктів з відновлення Харкова в рамках підготовки концепції Генерального плану розвитку міста.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, зустріч Ігоря Терехова з Норманом Фостером пройшла на Форумі мерів у Женеві.
Обговорбювалося, що кошти німецького уряду в рамках проєкту «UN4Kharkiv» ЄЕК ООН спрямують на такі основні компоненти:
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Настав час, як кажуть, «збирати каміння». Ідеальний час завершити черговий етап своїх справ або навіть довести якусь важливу справу до логічного завершення.
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