03.10.2023 11:15 Рита Парфенова

Харків готується до перетворень відповідно до нового Генплану.

Харківський міський голова Ігор Терехов обговорив з британським архітектором Норманом Фостером реалізацію перших проєктів з відновлення Харкова в рамках підготовки концепції Генерального плану розвитку міста.



Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, зустріч Ігоря Терехова з Норманом Фостером пройшла на Форумі мерів у Женеві.

Обговорбювалося, що кошти німецького уряду в рамках проєкту «UN4Kharkiv» ЄЕК ООН спрямують на такі основні компоненти:

стратегія міста щодо відновлення економіки міста;

повне техніко-економічне обґрунтування створення наукового мікрорайону з житловою забудовою та зеленими зонами;

міжнародний конкурс з реновації будівлі Харківської обласної військової адміністрації та прилеглої території;

конкурс з будівництва нового житла та вдосконалення старих панельних висоток для комплексного підходу до створення сучасного житлового фонду.

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Мер міста зазначив, що Харківська міська рада на постійній основі надаватиме партнерам усі необхідні дані, щоб почати реалізовувати ініціативи. Проєкти планується втілити в життя протягом наступного року.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов обговорив з німецькими партнерами низку проєктів з відновлення Харкова.