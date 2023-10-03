Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

За останню добу, 2 жовтня, піротехнічні розрахунки ДСНС продовжили проводити обстеження на території Харківської області. Роботи включали виявлення та нейтралізацію ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

Загалом, було обстежено 7 гектарів території, з них 9000 квадратних метрів використано машинами механізованого розмінування. Також були перевірені 5 кілометрів ліній електропередач і 2,7 кілометри газопроводів. У результаті робіт, 145 одиниць ворожих мін та боєприпасів було виявлено та знешкоджено.

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Всього з початку бойових дій, піротехніки ДСНС провели обстеження близько 3663 гектарів території, включаючи 278 кілометрів автомобільних доріг, 2652 кілометри ліній електропередач, 159,5 кілометрів залізничних колій та 207 кілометрів газопроводів. Всього було виявлено та знешкоджено 79 112 вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 22 рази виїжджали на гасіння пожеж, одна з яких булв спричиненв ворожими обстрілами.