Харківські прикордонники втратили зв'язок із дроном, але знищили ворожу вантажівку: відео

Успішне полювання на ворожі транспортні засоби ведуть оператори FPV-дронів «Сталевого Кордону».
Відео вдалої операції опублікувала Державна прикордонна служба України, передає РЕДПОСТ.
Під час роботи на Купʼянському напрямку повітряна розвідка 15 мобільного прикордонного загону виявила замасковану ворожу вантажівку.
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