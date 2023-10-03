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03.10.2023  12:53   Рита Парфенова

Харківські прикордонники втратили зв'язок із дроном, але знищили ворожу вантажівку: відео

Успішне полювання на ворожі транспортні засоби ведуть оператори FPV-дронів «Сталевого Кордону».

Відео вдалої операції опублікувала Державна прикордонна служба України, передає РЕДПОСТ.

Під час роботи на Купʼянському напрямку повітряна розвідка 15 мобільного прикордонного загону виявила замасковану ворожу вантажівку.

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Навіть втрата зв'язку з дроном на півдорозі до ворожої цілі не завадила досвідченому пілоту точно атакувати цей ворожий металобрухт.
 
Раніше РЕДПОСТ опублікував відео, як бійці штурмової бригади «Сталевий Кордон» виявили та знищили черговий ворожий бліндаж.
Источник:   ГУ ДПСУ
 Тэги:  сталевий кордон, прикордонники, харків
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