29.09.2023 14:00 Віталій Хінєвіч

Для Харківського обласного центру онкології придбали сучасне обладнання

Лінійний прискорювач Elekta Harmony за 36 мільйонів гривень придбали Медичні закупівлі України на замовлення МОЗ.

Про це повідомила заступниця начальника ХОВА Олена Логвинова, передає РЕДПОСТ.

«Щорічно в Харківському обласному центрі онкології променеве лікування отримують близько 1000 хворих. Така терапія є однією з обов'язкових складових лікування. Її принцип полягає в тому, що апарат великими дозами опромінює пухлину і при цьому не зачіпає здорові тканини організму. Променевої терапії в комбінованому або комплексному лікуванні потребують 70% хворих на рак.

Використання Elekta Harmony дозволить досягти максимального терапевтичного ефекту у боротьбі з онкологічними захворюваннями», – розповіла Олена Логвинова.

Вона також додала, що радіологічне лікування з використанням прискорювача Elekta Harmony входить до Програми медичних гарантій і є безоплатним для пацієнтів, незалежно від місця їх реєстрації.

Наразі у Харківському обласному центрі онкології вже готове спецприміщення, де буде встановлений прискорювач.

Раніше РЕДПОСТ писав, що МОЗ затвердило рекомендації щодо додаткової вакцинації та пріоритетних груп населення.