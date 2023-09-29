29.09.2023 13:20 Віталій Хінєвіч

МОЗ затвердило рекомендації щодо додаткової вакцинації та пріоритетних груп населення

Наказом від 27 вересня 2023 року №1700 МОЗ затвердило позицію НТГЕІ щодо визначення пріоритетних груп для вакцинації проти COVID-19 та отримання бустерних доз вакцини проти COVID-19 у 2023-2024 роках, передає РЕДПОСТ .

Загальний рекомендований курс з первинної вакцинації проти COVID-19 та першого бустера — це 3 щеплення. Перший бустер вводять через 5 місяців після первинної вакцинації. Для групи ризику тяжкого перебігу COVID-19 рекомендовано отримати додатковий бустер, якщо минуло понад 6 місяців від попереднього бустера. Потребу у додатковому бустерному щепленні визначає лікар з огляд на стан пацієнта та епідеміологічну ситуацію в країні.

Для осіб, які мають порушення схеми вакцинації проти COVID-19 та не отримали другу дозу вакцини чи першу бустерну дозу, повинні їх отримати за першої можливості з дотриманням мінімального інтервалу до введення першої бустерної дози (щонайменше 5 місяців для дорослих та 6 місяців для дітей) з введенням наступних додаткових бустерних доз з інтервалами, які визначено в рекомендаціях НТГЕІ.

Наразі вакцинація проти COVID-19 в Україні залишається безоплатною. Записатися на щеплення можна у сімейного лікаря та пунктах щеплень.

Людям, які мають ослаблений імунітет чи супутні захворювання; вагітним; людям, старшим за 60 років; які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби, — необхідно подбати про імунний захист та зробити щеплення.

Головною метою вакцинації та введення бустерних доз вакцини проти COVID-19 залишається запобігання тяжким випадкам COVID-19 та ускладненням коронавірусної хвороби. МОЗ спільно з НТГЕІ наголошує на важливості вакцинації проти COVID-19 раніше невакцинованих осіб, які належать до пріоритетних груп ризику тяжкого перебігу COVID-19 (люди 60+, вагітні, люди з хронічними захворюваннями, представники професійної групи ризику, наприклад, лікарі, вчителі, військові та інш.

Від початку епідемії COVID-19 до скасування карантинних обмежень на території України було зареєстровано 5 562 884 підтверджених випадки COVID-19, 5 429 236 осіб одужали та 112 481 особа померла.

Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні проведено 35 682 131 щеплення. Станом на вересень одну дозу вакцини отримали 16 419 684 людини, дві дози – 15 539 209 осіб. Першу бустерну дозу зробили 3 264 107 людей, додаткову дозу – 43 366 осіб.

Раніше РЕДПОСТ писав, що благодійна донорська акція до Дня захисників та захисниць України пройшла у Харкові.