29.09.2023 12:50 Віталій Хінєвіч

Благодійна донорська акція до Дня захисників та захисниць України пройшла у Харкові

Захід під гаслом «Твоя кров захищає!» провело Управління у справах сім'ї та молоді. Загалом реєструвалося 150 учасників, а на станцію переливання крові прийшло близько 100 осіб.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Серед донорів - молодь, волонтери, багатодітні батьки та співробітники Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту. Також до акції долучилися студенти та викладачі 14 вишів та одного коледжу, спортсмени і працівники комунальних закладів у сфері молоді та спорту.

«Акцію провели, щоб допомогти врятувати життя цивільних та військових, які захищають нашу країну. Подяка всім учасникам, хто став добровільним донором та виявив активну громадянську позицію», - зазначили в управлінні.