Благодійна донорська акція до Дня захисників та захисниць України пройшла у Харкові

Захід під гаслом «Твоя кров захищає!» провело Управління у справах сім'ї та молоді. Загалом реєструвалося 150 учасників, а на станцію переливання крові прийшло близько 100 осіб.
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Час зупинитися, підбити підсумки зробленого та визначитися з планами на майбутнє. Якщо ваші дії вже почали приносити позитивні плоди, то все йде як треба.
У Харкові хмар на небі спостерігатися в цей день не буде, погода лишатиметься ясною до пізнього вечора. Без опадів.
29 вересня - День пам’яті трагедії Бабиного Яру.
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