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29.09.2023  12:50   Віталій Хінєвіч

Благодійна донорська акція до Дня захисників та захисниць України пройшла у Харкові

Захід під гаслом «Твоя кров захищає!» провело Управління у справах сім'ї та молоді. Загалом реєструвалося 150 учасників, а на станцію переливання крові прийшло близько 100 осіб.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Серед донорів - молодь, волонтери, багатодітні батьки та співробітники Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту. Також до акції долучилися студенти та викладачі 14 вишів та одного коледжу, спортсмени і працівники комунальних закладів у сфері молоді та спорту.
 
«Акцію провели, щоб допомогти врятувати життя цивільних та військових, які захищають нашу країну. Подяка всім учасникам, хто став добровільним донором та виявив активну громадянську позицію», - зазначили в управлінні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у МОЗ нагадали, як стати донором крові.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, донорство
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