29.09.2023 12:30 Віталій Хінєвіч

На Харківщині зловмисник убив та пограбував жінку: суд виніс вирок

Зловмисник викрав з будинку техніку і гроші, які зміг знайти, після чого втік з місця злочину.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Прокурори довели, що 39-річний чоловік вчинив низку злочинів у Лозовій, серед яких — умисне вбивство. Зокрема встановлено, що зловмисник, шукаючи, чим поживитися, проник на територію домоволодіння. Побачивши господарку будинку, жінку літнього віку, чоловік напав на неї ззаду, повалив на підлогу і став бити ногами. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Зловмисник викрав з будинку техніку і гроші, які зміг знайти, після чого втік з місця злочину.

Крім того, чоловік наніс тяжкі тілесні ушкодження охоронцю складських приміщень. Зловмисник проходив повз приміщень та почув зауваження від охоронця. Виникла сварка, чоловік перестрибнув через паркан і, схопивши дерев’яний брусок, що лежав на території, завдав ним ударів охоронцю по голові. Потерпілого було ушпиталено та надано медичну допомогу.

Також встановлено, що зловмисник неодноразово проникав до офісних приміщень і домоволодінь звідки викрадав майно — побутову техніку, ювелірні прикраси та інші речі, а одного разу викрав з території місцевого заводу металеві вироби та деталі.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав вину лише за декількома епізодами крадіжок та наполягав на своїй непричетності до вчинення інших злочинів.

Однак доказів, наданих стороною обвинувачення, виявилось достатньо для винесення обвинувального вироку Амур-Нижньодніпровським районним судом м. Дніпропетровська. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на будівництві газопроводу під Харковом розтратили понад 400 тисяч гривень.