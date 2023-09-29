Розмінування Харківської області: скільки за добу знищено вибухонебезпечних предметів

Протягом доби 27 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 72 вибухових предмети.
Протягом минулої доби, 28 вересня, піротехнічними розрахунками Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) було проведено обстеження наступних об'єктів:
У підсумку, саперами було виявлено та безпечно знешкоджено 72 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. Для виконання цих завдань залучалося 28 піротехнічних розрахунків ДСНС, в яких працювало 138 саперів та використовувалася 57 одиниць техніки.
Загалом, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили приблизно 3647 гектарів території, 278 кілометрів автомобільних доріг, 2639 кілометрів ліній електропередач, 159,5 кілометрів залізничних колій та 201 кілометр газопроводів. Знайдено та безпечно знищено 78 тисяч 601 вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 22 рази виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких були спричинені ворожими обстрілами.
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