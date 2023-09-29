Розмінування Харківської області: скільки за добу знищено вибухонебезпечних предметів





У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ

Протягом минулої доби, 28 вересня, піротехнічними розрахунками Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) було проведено обстеження наступних об'єктів:

3 гектари території, зокрема 4800 квадратних метрів за допомогою механізованого розмінування;

3,9 кілометри ліній електропередач;

7 приватних домогосподарств, які розташовані в Харківському, Ізюмському, Куп'янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

У підсумку, саперами було виявлено та безпечно знешкоджено 72 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. Для виконання цих завдань залучалося 28 піротехнічних розрахунків ДСНС, в яких працювало 138 саперів та використовувалася 57 одиниць техніки.

Загалом, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили приблизно 3647 гектарів території, 278 кілометрів автомобільних доріг, 2639 кілометрів ліній електропередач, 159,5 кілометрів залізничних колій та 201 кілометр газопроводів. Знайдено та безпечно знищено 78 тисяч 601 вибухонебезпечних предметів.