Удар по Вовчанську: рятувальники Харківщини гасили пожежу під загрозою повторних обстрілів (фото)

Уранці 29 вересня військові рф в черговий раз обстріляли місто Вовчанськ, внаслідок чого спалахнула пожежа.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланнм на ГУ ДСНС, 29 вересня близько 11:00 російські загарбники завдали урару по місту Вовчанськ. Вони влучили снарядом у сінник на приватному подвір’ї. Також вибухом знищені 2 легкових автомобіля і житловий будинок. Площа пожежі склала 15 кв.м.
На гасіння пожежі виїхали вогнеборці місцевої пожежної команди з селища Вільча.
Добровольці-вогнеборці під загрозою повторних обстрілів ліквідували вогонь об 11:50.
На щастя обійшлось без жертв і постраждалих.
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 22 рази виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких були спричинені ворожими обстрілами.
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