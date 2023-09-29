29.09.2023 13:33 Рита Парфенова

Удар по Вовчанську: рятувальники Харківщини гасили пожежу під загрозою повторних обстрілів (фото)

Уранці 29 вересня військові рф в черговий раз обстріляли місто Вовчанськ, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланнм на ГУ ДСНС, 29 вересня близько 11:00 російські загарбники завдали урару по місту Вовчанськ. Вони влучили снарядом у сінник на приватному подвір’ї. Також вибухом знищені 2 легкових автомобіля і житловий будинок. Площа пожежі склала 15 кв.м.



На гасіння пожежі виїхали вогнеборці місцевої пожежної команди з селища Вільча.



Добровольці-вогнеборці під загрозою повторних обстрілів ліквідували вогонь об 11:50.



На щастя обійшлось без жертв і постраждалих.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 22 рази виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких були спричинені ворожими обстрілами.