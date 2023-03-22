    
Главная Новини Харкова Влада Харків отримав почесну відзнаку міста-героя від Президента України
22.03.2023  19:59   Дмитро Колонєй

Харків отримав почесну відзнаку міста-героя від Президента України

Відзнаку під час візиту Володимира Зеленського у Харків отримав мер міста Ігор Терехов.


Харків отримав почесну відзнаку міста-героя від Президента України
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов на своєму Телеграм-каналі поінформував що  22 березня 2023 року Володимир Зеленський вручив Харкову почесну відзнаку міста-героя.
 
"Для мене було великою честю від імені усіх харків‘ян отримати цю нагороду нашому місту, 
 
Це заслуга усіх нас - військових, бійців тероборони, комунальників, лікарів, вчителів, волонтерів, всіх, хто робив все можливое, а часто й неможливе, аби Харків вистояв, аби Харків лишився українським містом. 
 
Дякую нашому Президенту за те, що він так високо оцінив щоденний подвиг харків‘ян! 
 
Володимир Зеленський вручив Харкову почесну відзнаку міста-героя
 
Вірю, що наша Перемога вже близько. Кожен з нас не лише мріє про неї, а й робить і робитиме все від нього залежне, аби цей день прийшов якнайшвидше", - зазначив Харківський міський голова Ігор Терехов.
 
 

Источник:   Телеграм-канал Игоря Терехова
 Тэги:  зеленський, ігор терехов, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.03 Влада Президент України вручив державні нагороди військовим у Харкові
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 