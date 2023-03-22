22.03.2023 19:59 Дмитро Колонєй
Харків отримав почесну відзнаку міста-героя від Президента України
Відзнаку під час візиту Володимира Зеленського у Харків отримав мер міста Ігор Терехов.
Харків отримав почесну відзнаку міста-героя від Президента України
Як повідомляє РЕДПОСТ
, мер Харкова Ігор Терехов на своєму Телеграм-каналі поінформував що 22 березня 2023 року Володимир Зеленський вручив Харкову почесну відзнаку міста-героя.
"Для мене було великою честю від імені усіх харків‘ян отримати цю нагороду нашому місту,
Це заслуга усіх нас - військових, бійців тероборони, комунальників, лікарів, вчителів, волонтерів, всіх, хто робив все можливое, а часто й неможливе, аби Харків вистояв, аби Харків лишився українським містом.
Дякую нашому Президенту за те, що він так високо оцінив щоденний подвиг харків‘ян!
Вірю, що наша Перемога вже близько. Кожен з нас не лише мріє про неї, а й робить і робитиме все від нього залежне, аби цей день прийшов якнайшвидше", - зазначив Харківський міський голова Ігор Терехов.
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