22.03.2023 19:59 Дмитро Колонєй

Харків отримав почесну відзнаку міста-героя від Президента України

Відзнаку під час візиту Володимира Зеленського у Харків отримав мер міста Ігор Терехов.



Харків отримав почесну відзнаку міста-героя від Президента України



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов на своєму Телеграм-каналі поінформував що 22 березня 2023 року Володимир Зеленський вручив Харкову почесну відзнаку міста-героя.

"Для мене було великою честю від імені усіх харків‘ян отримати цю нагороду нашому місту,

Це заслуга усіх нас - військових, бійців тероборони, комунальників, лікарів, вчителів, волонтерів, всіх, хто робив все можливое, а часто й неможливе, аби Харків вистояв, аби Харків лишився українським містом.

Дякую нашому Президенту за те, що він так високо оцінив щоденний подвиг харків‘ян!

Вірю, що наша Перемога вже близько. Кожен з нас не лише мріє про неї, а й робить і робитиме все від нього залежне, аби цей день прийшов якнайшвидше", - зазначив Харківський міський голова Ігор Терехов.



