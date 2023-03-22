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22.03.2023  19:03   Дмитро Колонєй

На Харківщині противник продовжує спроби зламати оборону

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 22 березня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, ворог обстріляв 7 селищ Харківщини. 
 
  • На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без значних змін, формування наступальних угруповань противника не виявлено. Російське керівництво продовжує використовувати інфраструктуру республіки Білорусь для підготовки своїх військ. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів 4 населених пунктів Харківщини: Басове, Стрілеча, Глибоке і Вовчанськ.
  • На Куп’янському напрямку противник продовжує спроби зламати нашу оборону. Здійснив артилерійські обстріли районів 3 населених пунктів Харківщини: Дворічна, Куп’янськ і Крохмальне.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині на ранок 22 березня 2023 року. 

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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