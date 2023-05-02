02.05.2023 13:15 Віталій Хінєвіч

Поліція задокументувала факт браконьєрства у Харківській області

Під час патрулювання берегової лінії Печенізького водосховища працівники сектору поліцейської діяльності на воді Чугуївського районного управління поліції спільно з Державним агенством меліорації та рибного господарства виявили факт незаконного вилову риби поблизу села Першотравневе.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Сума завданого державі збитку становить понад 250 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили, що 60-річний чоловік ловив рибу сітками. Серед здобичі браконьєра – судак, густера, окунь, лящ та плотва. У правопорушника вилучено майже 150 рибин та знаряддя злочину.

Дізнавачі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує покарання у вигляді штрафу або обмеження волі до 3 років.

Поліція нагадує, що з 1 квітня на водоймах країни діє нерестова заборона! Від цього періоду залежить майбутнє біоресурсів у водоймах. Шановні громадяни, дотримуйтесь законодавства та бережіть природу.



