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02.05.2023  13:40   Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік убив колегу: суд виніс рішення

Прокурори довели, що мешканець Лозової вбив свого знайомого. Подія сталась у квітні 2020 року.

вирок суду
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Двоє чоловіків, які разом працювали, випивали вдома у одного із них, почали сперечатись. Сварка швидко переросла у бійку. 47-річний гість декілька разів вдарив господаря квартири, а потім схопив кухонний ніж і завдав ним удар потерпілому в шию, після чого з місця злочину втік
Від отриманих поранень власник помешкання помер на місці.
 
Під час судового розгляду чоловік свою вину не визнав. Він пояснив, що потерпілий поводив себе агресивно, а гість начебто тільки захищався і намагався уникнути конфлікту.
 
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 47-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі.
 
Обвинувальний вирок виніс Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що смертельна ДТП сталася у Немишлянському районі Харкова.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  кримінал, харків
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