02.05.2023 13:40 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік убив колегу: суд виніс рішення

Прокурори довели, що мешканець Лозової вбив свого знайомого. Подія сталась у квітні 2020 року.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Двоє чоловіків, які разом працювали, випивали вдома у одного із них, почали сперечатись. Сварка швидко переросла у бійку. 47-річний гість декілька разів вдарив господаря квартири, а потім схопив кухонний ніж і завдав ним удар потерпілому в шию, після чого з місця злочину втік

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Від отриманих поранень власник помешкання помер на місці.

Під час судового розгляду чоловік свою вину не визнав. Він пояснив, що потерпілий поводив себе агресивно, а гість начебто тільки захищався і намагався уникнути конфлікту.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 47-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Обвинувальний вирок виніс Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.



