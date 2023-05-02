Жителі Харківської області можуть звернутись на «гарячу лінію» з питань медичної допомоги

Лінію відкрито на базі КНП ХОР «Обласний центр медичної статистики, здорового способу життя та інформаційно-аналітичної діяльності».
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Будь-які справи, що вимагають чіткості, наполегливості та конкретики, будуть даватися легше звичайного, так що не пропустіть хорошу можливість поставити всі крапки над i.
Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
Якщо ви любите рибу тунець, то можете сміливо відзначити в календарі червоним 2 травня.
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