02.05.2023 14:00 Віталій Хінєвіч

Жителі Харківської області можуть звернутись на «гарячу лінію» з питань медичної допомоги

Лінію відкрито на базі КНП ХОР «Обласний центр медичної статистики, здорового способу життя та інформаційно-аналітичної діяльності».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

За номером телефону жителі Харківської області можуть отримати консультації щодо медичної допомоги, укладення декларацій на медичне обслуговування, оперативне інформування населення стосовно раннього виявлення симптомів, схожих на COVID-19, та інших медичних питань.

Телефон «гарячої лінії»: +38 (098) 973-04-11 працює з 9.00 до 16.00 щодня, окрім вихідних.

Крім того, громадяни можуть звернутися до Департаменту охорони здоров’я ХОВА надіславши запит на офіційний e-mail: [email protected]

Раніше РЕДПОСТ писав, що скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 2 травня.



