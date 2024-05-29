29.05.2024 11:00 Віталій Хінєвіч

На Харківщині лисиця покусала підлітка

Випадок сказу був зафіксований у селі Михайлівка.

Фото ілюстративне

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Олексіївську сільську раду.

Випадок сказу трапився в Олексіївській громаді. У селі Михайлівка, де скажена лисиця проникла у підсобне господарство та завдала нападів домашнім тваринам і птиці, під час спроби вигнати її - лисиця напала на підлітка та нанесла йому покуси пальців руки.

Сказ у лисиці було діагностовано 27 травня. Потерпілому надається медична допомога.

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