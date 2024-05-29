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29.05.2024  11:00   Віталій Хінєвіч

На Харківщині лисиця покусала підлітка

Випадок сказу був зафіксований у селі Михайлівка.

Фото ілюстративне
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Олексіївську сільську раду.
 
Випадок сказу трапився в Олексіївській громаді. У селі Михайлівка, де скажена лисиця проникла у підсобне господарство та завдала нападів домашнім тваринам і птиці, під час спроби вигнати її - лисиця напала на підлітка та нанесла йому покуси пальців руки. 
 
Сказ у лисиці було діагностовано 27 травня. Потерпілому надається медична допомога.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині було введено карантин через сказ кота.
 
Тэги:  медицина, харків, сказ
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