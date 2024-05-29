    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Окупанти завдали удару по Харківській області
29.05.2024  11:20   Віталій Хінєвіч

Окупанти завдали удару по Харківській області

29 травня під ворожим обстрілом опинився Харківський район.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Зазанчається, що о 10:35 ворог здійснив обстріл Харківського району. Удар був по відкритій території.
 
Наразі інформація про постраждалих не надходила.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог спричинив масштабну пожежу у Харківській області.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.05 Надзвичайні події Зросла кількість поранених внаслідок обстрілу гіпермаркету в Харкові 29.05 Надзвичайні події Ігор Терехов повідомив про звуки вибухів у місті 29.05 Надзвичайні події Рятувальники показали масштабну пожежу, що виникла внаслідок ворожих обстрілів Харківщини
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 