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29.05.2024  09:05   Віталій Хінєвіч

Ворог спричинив масштабну пожежу у Харківській області

Протягом доби з 28 по 29 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Протягом доби ворожі війська спричинили 13 пожеж: у Київському районі міста Харкова, а також Ізюмському, Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах області. Усі вони ліквідовані силами ДСНС. 
 
Опівдні ворог завдав ударів по прифронтовим населеним пунктам Вовчанської громади Чугуївського району. В результаті одного з обстрілів сталася масштабна пожежа на загальній площі понад 15 га. Горіла хвойна підстилка соснового лісу. Крім того, вогонь поширився на верховий ліс, а також на приватний сектор. 
 
Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжили проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано понад 11253 жителів, з них 865 дітей та 260 маломобільних осіб.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 66 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
За цей період здійснено 54 оперативних виїзди, з яких:
 
  • 37 – на ліквідацію пожеж, 13 з яких спричинили ворожі обстріли;
  • 3 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 10 – на допомогу населенню;
  • 4 – інші виїзди.
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Тэги:  агрессия россии, харків
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