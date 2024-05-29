29.05.2024 09:05 Віталій Хінєвіч
Ворог спричинив масштабну пожежу у Харківській області
Протягом доби з 28 по 29 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Протягом доби ворожі війська спричинили 13 пожеж: у Київському районі міста Харкова, а також Ізюмському, Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах області. Усі вони ліквідовані силами ДСНС.
Опівдні ворог завдав ударів по прифронтовим населеним пунктам Вовчанської громади Чугуївського району. В результаті одного з обстрілів сталася масштабна пожежа на загальній площі понад 15 га. Горіла хвойна підстилка соснового лісу. Крім того, вогонь поширився на верховий ліс, а також на приватний сектор.
Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжили проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано понад 11253 жителів, з них 865 дітей та 260 маломобільних осіб.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 66 одиниць вибухонебезпечних предметів.
За цей період здійснено 54 оперативних виїзди, з яких:
-
37 – на ліквідацію пожеж, 13 з яких спричинили ворожі обстріли;
-
3 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
-
10 – на допомогу населенню;
-
4 – інші виїзди.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости