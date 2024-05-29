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29.05.2024  09:30   Віталій Хінєвіч

Рятувальники показали масштабну пожежу, що виникла внаслідок ворожих обстрілів Харківщини

28 травня внаслідок масованих ударів по прифронтовим населеним пунктам Вовчанської громади Чугуївського району сталася масштабна пожежа загальною площею понад 15 га.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.
 
Горіла хвойна підстилка соснового лісу, також вогонь частково поширився на крони дерев і приватний сектор. Полум’я знищило десятки житлових і господарчих будівель. 
 
 
Вогнеборці запобігли розповсюдженню пожежі на інший житловий сектор, унаслідок чого 64 будівлі залишилися неушкодженими. 
 
 
Жертв і постраждалих немає.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог обстрілював Харків та населені пункти області.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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