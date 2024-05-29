29.05.2024 11:50 Віталій Хінєвіч

Комунальники цього року у Новобаварському районі ліквідували 184 аварії на трубопроводах

У поточному році бригадами аварійно-відновлювальних робіт Новобаварського району ліквідовано 184 аварії на трубопроводах холодного водопостачання та капітально відремонтовано 226 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Як зазначив начальник районної служби водопровідних мереж Євген Сальков, напередодні ремонтниками під керівництвом майстра Василя Сергієнка було ліквідовано аварії на магістралях у приватному секторі на вулиці Менделєєва та у провулку Пахаря.

«Проаналізувавши характер пошкоджень, знайшли можливість провести відновлювальні заходи без відключення водопостачання. Як і передбачалося, уклалися у встановлені терміни, після чого привели території у порядок. Паралельно капітально відремонтували оглядовий колодязь на вулиці Конторській», - поінформував Євген Сальков.

Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення.

Цю інформацію можна повідомити за телефоном: 15-33.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram