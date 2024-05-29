29.05.2024 12:25 Віталій Хінєвіч

Почесна харків’янка Алла Бобейко святкує день народження

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 29 травня, привітав з днем народження Почесного громадянина міста Харкова, директора Міської клінічної лікарні №13, заслуженого лікаря України Аллу Бобейко, передає РЕДПОСТ .

«Своєю багаторічною самовідданою працею та високим професіоналізмом Ви заслужили велику повагу серед харків’ян.

Все своє життя Ви присвятили турботі про здоров’я людей. І зараз, в умовах постійних викликів та загроз, Ви продовжуєте займатися цією нелегкою та надзвичайно відповідальною справою. Прийміть найщиріші слова подяки за Вашу невтомну працю!

Бажаю Вам міцного здоров’я, сімейного щастя та благополуччя! Нехай зроблене Вами добро завжди повертається сторицею!» - говориться у привітанні.

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