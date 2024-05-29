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29.05.2024  12:45   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці Харківщини розшукують чоловіка за скоєння злочину

Чугуївським районним управлінням поліції розшукується мешканець Печенізької територіальної громади Криворучко Сергій Васильович, 1976 року народження

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Зловмисник підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
 
Шановні громадяни, якщо вам відома інформація про місцеперебування підозрюваного або є інші відомості, що допоможуть пришвидшити його розшук, просимо повідомити до Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області за номерами: 8-057-46-2-20-13, 050-135-00-68, 097-811-80-57, 050-711-00-06.
 
У разі виявлення розшукуваного або місця його можливого переховування, закликаємо громадян не вживати самостійних заходів для затримання. Слід негайно, з дотриманням заходів особистої безпеки, викликати поліцію.
 
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Тэги:  події, харків
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