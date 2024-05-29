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29.05.2024  13:20   Віталій Хінєвіч

Зросла кількість поранених внаслідок обстрілу гіпермаркету в Харкові

Через ворожий удар по гіпермаркету загинуло 19 людей.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Зазначається, що станом на 13:00 встановлено загибель 19 людей. Постраждали 54 особи.
 
Вранці у ХОВА повідомили,в лікарні помер 40-річний чоловік, який був поранений внаслідок ворожого удару по Епіцентру.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у зруйнованому авіаударом будівельному гіпермаркеті Харкова проходять аварійно-пошукові роботи.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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