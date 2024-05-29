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29.05.2024  13:55   Віталій Хінєвіч

На Харківщині за тиждень рибоохоронцями викрито 8 правопорушень

У період з 21 по 27 травня 2024 року державні інспектори Харківського рибоохоронного патруля спільно з працівниками Національної поліції виявили 8 порушень природоохоронного законодавства, передає РЕДПОСТ .

 
Так, складено п’ять протоколів за грубі порушення Правил рибальства (ч. 4 ст. 85 КУпАП), 3 протоколи за ч. 2 ст. 90 КУпАП – порушення встановленого порядку вилучення із природного середовища видів, занесених до Червоної книги України.
 
Загалом, у порушників вилучено 3 гумових човни, 19 од. заборонених знарядь лову: сіток з льоси – 16 шт., сіток з нитки – 3 шт. Окрім того, вилучено 85,3 кг незаконно добутих водних біоресурсів.
 
Розраховано збитки завдані рибному господарству на суму 779 731 грн. За фактами виявлених порушень працівниками поліції розпочато 3 кримінальних провадження.
 
Харківський рибоохоронний патруль закликає громадян дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.
 
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Тэги:  події, харків
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