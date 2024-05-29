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29.05.2024  14:25   Віталій Хінєвіч

Яка ситуація в Україні із захворюваністю на ГРВІ, грип та COVID-19

За тиждень на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 103 108 людей, із них 62 609 – діти.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.
 
Зазначається, що кількість захворілих на ГРВІ, грип та COVID-19, у порівнянні з попереднім тижнем, продовжує знижуватися. Через ускладнення до медзакладів госпіталізували 2 786 українців.
 
Зареєстровано 7 летальних випадків серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19. Всі померлі не мали профілактичних щеплень проти COVID-19 протягом останніх 12 місяців.
 
Наразі в Україні виявлено 36 різних типів коронавірусу – всі навколо субваріанту «Омікрон». 
 
«За перебігом захворювання штам «Омікрон» переважно протікає як звичайна респіраторна хвороба й не викликає тяжкої кисневої залежності. 
 
Однак залишається небезпечним для груп ризику: людей з патологіями, хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом, старших за 60 років. Тому людям із групи ризику рекомендована вакцинація. 
 
В усіх областях доступна омікрон-специфічна вакцина проти COVID-19. Вакцинація – безоплатна, зробити щеплення можна у сімейного лікаря або у пункті щеплення. Інформацію про найближчі пункти вакцинації, їхні адреси та графік роботи можна дізнатись, зателефонувавши до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19»,- йдеться у повідомленні.
 
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Тэги:  медицина
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