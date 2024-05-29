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29.05.2024  15:00   

На Харківському напрямку російські окупанти продовжують штурмові дії у районі Вовчанська - Генеральний штаб ЗСУ

Авіація противника скинула по два КАБи у райони сіл Вільча і Нескучне. Ще одного авіаудару російські терористи завдали неподалік Білого Колодязя.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
На Харківському напрямку російські окупанти продовжують штурмові дії у районі Вовчанська. Тут противник підтримував сухопутні підрозділи ударами чотирьох керованих авіабомб, що були випущені із літаків над територією російської федерації, з напрямку Бєлгорода. 
 
Також авіація противника скинула по два  КАБи у райони сіл Вільча і Нескучне. Ще одного авіаудару російські терористи завдали неподалік Білого Колодязя.
 
На Куп’янському напрямку сьогодні було дві спроби окупантів атакувати наші позиції. Ворожі штурми відбито неподалік Петропавлівки і Стельмахівки. Бої тривають у районах Синьківки, Новоєгорівки та Степової Новоселівки. Загалом тут відбулося вже 10 бойових зіткнень.
 
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Тэги:  агрессия россии, харків
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