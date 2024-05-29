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29.05.2024  15:13   Рита Парфенова

Помер засновник ІА «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко

28 травня пішов з життя Олександр Мартиненко – харків'янин, засновник та голова інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна».

Олександр Мартиненко

Міський голова Ігор Терехов, Харківська міська рада та її виконавчий комітет висловлюють співчуття рідним та близьким Олександра Мартиненка, повідомляє РЕДПОСТ.

«Олександр Владленович був справжнім професіоналом своєї справи, рупором правди та прикладом свідомого громадянина. Його невпинна праця сприяла становленню журналістики за часів нашої незалежності. Він очолював одне з провідних українських інформагентств, яке транслювало події в нашій країні на весь світ.

Це непоправна втрата для Харківщини та всієї України. Вічна пам’ять!» - говориться у співчутті.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 3 січня помер Вадим Яворський - директор Харківського обласного центру крові.

Тэги:  некролог, харків
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