    
Главная Новини Харкова Армія Прикордонники завдають ударів по окупантах на Вовчанському напрямку
29.05.2024  15:47   Рита Парфенова

Прикордонники завдають ударів по окупантах на Вовчанському напрямку

Сили оборони України, включаючи прикордонників, щоденно ведуть бойові дії проти російсько-окупаційних військ, які вторглися на північ Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Східне регіональне управління  Держприкордонслужби України.

Нещодавно аеророзвідники 1-го прикордонного загону зафіксували прибуття особового складу окупантів до їхніх позицій на Вовчанському напрямку. Група загарбників переміщувала майно та накопичувалася в лісосмузі біля своїх позицій.

Бійці Держприкордонслужби завдали влучного удару по місцю накопичення живої сили ворога за допомогою дрона-камікадзе.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ показав відео, як ще один комплекс дального візуального спостереження «Муром-П» на Харківському напрямку перетворили на металобрухт прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон».

 

 

Тэги:  сталевий кордон, прикордонники, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.05 Армія Прикордонники знищили гармату та бліндаж окупантів поблизу Вовчанська (відео) 09.05 Армія На Харківщині знищили пункт зв’язку окупантів (відео) 27.04 Армія Прикордонники показали, як ліквідовують окупантів на Куп'янському напрямку
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 