29.05.2024 15:47 Рита Парфенова

Прикордонники завдають ударів по окупантах на Вовчанському напрямку

Сили оборони України, включаючи прикордонників, щоденно ведуть бойові дії проти російсько-окупаційних військ, які вторглися на північ Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Східне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Нещодавно аеророзвідники 1-го прикордонного загону зафіксували прибуття особового складу окупантів до їхніх позицій на Вовчанському напрямку. Група загарбників переміщувала майно та накопичувалася в лісосмузі біля своїх позицій.

Бійці Держприкордонслужби завдали влучного удару по місцю накопичення живої сили ворога за допомогою дрона-камікадзе.

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Раніше РЕДПОСТ показав відео, як ще один комплекс дального візуального спостереження «Муром-П» на Харківському напрямку перетворили на металобрухт прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон».