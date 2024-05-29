29.05.2024 16:16 Рита Парфенова

Охоронець з Харківщини став пособником окупантів і отримав 11 років в'язниці

До 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджений пособник ворога, який забезпечував «добробут» окупантам та «зливав» їм інформацію про місцевих патріотів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Прокуратуру Харківської області.

37-річний мешканець села Мартове Чугуївського району, який працював охоронцем на місцевій базі відпочинку до початку повномасштабного вторгнення рф, під час окупації налагодив контакт із представником так званої «Народної міліції ДНР». У липні 2022 року він отримав завдання вказати можливі місця знаходження покинутої військової техніки, залишеної в лютому-березні 2022 року.

Дії пособника

Чоловік супроводжував окупантів і вказував місця розташування техніки для її подальшого вивезення та ремонту. Крім того, він передав інформацію про двох місцевих жителів з проукраїнською позицією, яких згодом незаконно затримали окупанти. Пособник також вказував на будинки, з яких окупанти викрадали майно. Він забезпечував окупантів одягом і доставив до місця їхньої дислокації піч «буржуйку». Чоловік також брав участь у облаштуванні бліндажа на в'їзді до села.

Судовий розгляд

Під час судового розгляду обвинувачений заперечував свою вину, стверджуючи, що не мав дружніх відносин з окупантами, а діяв під примусом через погрози та фізичне насильство. Він також заперечував передачу інформації про місцевих патріотів, стверджуючи, що окупанти самі знали, хто негативно до них ставився.

Проте, докази, надані обвинуваченням, та показання свідків підтвердили, що чоловік добровільно допомагав ворогу.

Київський районний суд м. Харкова визнав чоловіка винним в пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України) иа призначив йому покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, на строк 14 років.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

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