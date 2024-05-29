29.05.2024 16:45 Рита Парфенова

Бігьорл Stefani з Харкова стала героїнею олімпійського серіалу про брейкінг

Міжнародний олімпійський комітет презентував серіал "Breaking Life: Road to Paris 2024", який розповідає про виконавців, що змагаються за право виступити на Літніх Олімпійськіх іграх в Парижі.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Міністерство молоді та спорту України одна з серій знайомить глядачів з українською бігьорл, харків'янкою Анною Stefani Пономаренко, що також прагне потрапити до Парижа.

Анна розповідає про свою підготовку до Ігор-2024. В умовах повномасштабної війни українські бібої та бігьорлз змушені тренуватися в різних країнах, часто самостійно. Це додає їм мотивації. "Мені пишуть військові й кажуть, що я їх надихаю. Я хочу виграти золото, бо це — більше, ніж просто медаль," – зазначає Stefani.

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Також вона ділиться тим, як продовжувала тренування під час вагітності. На сьомому місяці вона все ще тренувалася, а до змагань повернулася вже через два місяці після народження доньки Мілани. "Я хотіла всіх здивувати, і це вийшло — посіла п'яте місце на змаганнях в Японії," – згадує Анна.

Цей та інші епізоди серіалу доступні для перегляду на офіційному сайті Міжнародного олімпійського комітету.

Наразі українська олімпійська збірна з брейкінгу змагається за місце на Олімпіаді в Парижі. На кваліфікаційному турнірі в Шанхаї Анна Stefani Пономаренко і Катерина Kate Павленко зайняли 9 та 10 місця, а бібої Олександр Lussy Sky Гатин-Лозинський і Олег Kuzya Кузнецов посіли 13 і 14 місця.

На останніх відбіркових змаганнях у Будапешті дівчатам потрібно потрапити до топ-10, а хлопцям — до топ-8, щоб пройти на Олімпіаду.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківська пауерліфтерша стала найсильнішею у Європі.