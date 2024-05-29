29.05.2024 17:25 Рита Парфенова

Поліція Харківщини зловила банду квартирних злодіїв у Чугуєві (фото)

Банда квартирних крадіїв у Чугуєві завдала збитків на сумму, яка перевищила 50 000 гривень.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у місті Чугуїв поліцейські затримали групу зловмисників, які проникли в квартиру за допомогою відмичок і викрали гроші, ювелірні вироби та інші цінні речі. Загальна сума завданих збитків перевищила 50 000 гривень.

На початку лютого до Чугуївського районного управління поліції звернулася 59-річна місцева жителька із заявою про крадіжку з її квартири. Слідчі встановили, що зловмисники ретельно готувалися до злочину, спостерігаючи за квартирою. Вони дочекалися, поки господарів не було вдома, і, підібравши ключі, проникли всередину. Викрадено 700 доларів США, 32 тисячі гривень, ювелірні прикраси та інші речі.

Оперативники Чугуївського районного управління поліції, спільно з карним розшуком ГУНП в Харківській області та за підтримки полку поліції особливого призначення, провели низку оперативних заходів і затримали зловмисників.

Групу очолював 42-річний місцевий житель, раніше судимий за розбій і наркозлочини. Його спільниками були 32-річний чоловік, раніше судимий за наркозлочини, і 29-річний, який вже мав проблеми з законом через незаконне поводження зі зброєю.\

Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання зловмисників було вилучено відмички, частину викрадених грошей і речей потерпілої. Зараз затримані перебувають під вартою і їм повідомлено про підозру у скоєнні крадіжки за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, що передбачає до 8 років позбавлення волі.

Правоохоронці також перевіряють причетність підозрюваних до аналогічних злочинів у районі.

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