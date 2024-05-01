01.05.2024 18:33 Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть двох шахраїв, які ошукали жінку

Аферисти у Харкові виманили грошу у дружини загиблого українського військового.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 48-річний чоловік вирішив обшахраювати жінку, дізнався, що його знайомий — український військовослужбовець — безвісти зник у зоні проведення бойових дій. Дружина захисника дізналась від його побратима, що її чоловік загинув, виконуючи завдання по захисту нашої держави, однак тіло полеглого винести з поля бою не вдалось.

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Шахрай та його поплічник стали переконувати дружину воїна в тому, що насправді її чоловік перебуває у російському полоні.

Ділок запевнив, що має необхідні «звʼязки» для того, щоб бійця включили першим у список на повернення в Україну. Роль «впливової особи» грав спільник зловмисника, 29-річний чоловік — саме він видавав себе за співробітника СБУ, який «готовий допомогти». Але не безкоштовно — за вирішення питання про включення чоловіка потерпілої до списку обміну військовополонених ділки оголосили суму 10 тисяч доларів США.

Здійснюючи психологічний тиск на жінку, зловмисники домоглись того, що вона погодилась на їхню пропозицію.

29 листопада 2023 року правоохоронці затримали 48-річного чоловіка в порядку ст. 208 КПК України під час отримання ним усієї обумовленої суми в одному з харківських торгових центрів.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про злодюгу-іноземця у розшуку, який ошукав на 13 тисяч гривень мешканку Харківщини