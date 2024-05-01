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01.05.2024  17:55   Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік ловив сіткою рибу

1 травня під час рибоохоронної роботи державними інспекторами, спільно з працівниками Національної поліції в Харківській області, виявлено грубе порушення Правил рибальства.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.
 
Близько 6:00 на Лозовеньківському водосховищі, що у Харківському районі було виявлено громадянина, який в період нерестової заборони здійснював лов водних біоресурсів забороненим знаряддям лову, а саме однією сіткою з льоси та виловив:  карась сріблястий – 17 екз. 
 
Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів становила 7,5 кг.
 
На особу складено протокол за ч.4 ст.85. Збитки, завдані рибному господарству України, складають 26 877 грн. Заборонене знаряддя лову та незаконно виловлені водні біоресурси вилучено.
 
Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Харківській області закликає громадян дотримуватися вимог чинного законодавства.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 1 травня приблизно о 10:20 ворог завдав авіаційний удар по приватному житловому сектору Київського району міста Харкова.
 
Тэги:  події, харків
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