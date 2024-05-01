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01.05.2024  14:20   Віталій Хінєвіч

У прокуратурі показали наслідки обстрілу Харкова 1 травня

1 травня приблизно о 10:20 ворог завдав авіаційний удар по приватному житловому сектору Київського району міста Харкова.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Обстрілом пошкоджено щонайменше 10 приватних домоволодінь, господарчі споруди тощо.
 
 
У Шевченківському районі зафіксовано влучання у лісосмузі. 
 
Без постраждалих. За попередніми даними, ворог завдав удари по місту УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).
 
 
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.
 
 
За процесуального керівництва Київської та Шевченківської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у прокуратурі повідомили подробиці про ворожий удар по Золочєву.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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