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01.05.2024  13:50   Віталій Хінєвіч

Загиблому виповнилось 62 роки: у прокуратурі повідомили подробиці про ворожий удар по Золочєву

1 травня збройні сили рф завдали удари з авіації по центру селища Золочів Богодухівського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Пошкоджено адміністративні будівлі, приватні житлові будинки. Знищено щонайменше 20 автівок.
 
Загинули чоловік та його 38-річна донька. Вони перебували в одному автомобілі. Сьогодні загиблому виповнилось 62 роки. 
 
 
Наразі також відомо про пʼятьох поранених. Інформація буде оновлюватись. 
 
 
За попередніми даними, ворог завдав удари по населеному пункту трьома УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).
 
 
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.
 
 
За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що уранці 1 травня військові рф вчергове обстріляли Харків керованими авіабомбами.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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