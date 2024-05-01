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01.05.2024  13:23   Рита Парфенова

Ігор Терехов: Росіяни в котрий раз вдарили по передмістю Харкова

Уранці 1 травня військові рф вчергове обстріляли Харків керованими авіабомбами.


Фото: РЕДПОСТ

Як передає  РЕДПОСТ, Харківський міський голова Ігор Терехов у ефірі національного телемарафону повідомив подробицы цього прильоту.

«Росіяни в котрий раз вдарили по передмістю Харкова. Зазнали руйнацій 13 приватних будинків. На щастя, нема постраждалих серед місцевого населення. Але люди стурбовані, бо кожного дня лунають вибухи. Було два КАБи, які прилетіли сьогодні вранці до Харкова. Перший влучив у землю в лісосмузі. А другий вдарив по приватних житлових будинках, і є руйнації», – розповів він.

За словами міського голові, на теперішню годину на місці прильоту працюють комунальні підприємства, працівники яких допомагають людям усунути все те, що накоїв наш ворог.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 1 травня було зафіксовано влучання в Київському районі Харкова, де пошкоджена цивільна інфраструктура, але без постраждалих.

 

Тэги:  ігор терехов, харків
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