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01.05.2024  10:50   Рита Парфенова

Ворог завдав удару по приватному будинку на околиці Харкова, – Ігор Терехов (оновлено)

Ворожі бомби знову летять у житлові квартали Харкова.


Фото: РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі написав про удари по місту.

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«За попередньою інформацією, «приліт» стався у приватний будинок на околиці міста. Щодо постраждалих та руйнувань - йде уточнення», - повідомив Харківський міський голова.

Пізніше мер міста додав, що при детальному огляді місця прильоту виявлено пошкодження десяти приватних домогосподарств. На даний момент - без загиблих та поранених.

Раніше РЕДПОСТ писав, що одна людина загинула, дванадцять отримали травми внаслідок обстрілів військовими рф міста Харкова та населених пунктів області протягом минулої доби.

 

Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків, агрессия россии
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