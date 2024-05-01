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01.05.2024  11:13   Рита Парфенова

Двоє людей загинули внаслідок обстрілу Золочева, є поранені

У результаті авіаобстрілу селища Золочів дві людини загинули, ще троє поранені.

вибух
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Ворожий авіаудар по селищу Золочів Богодухівського району стався 1 травня близько 10:00. Одна з автівок та приватний будинок отримали удари керованими авіабомбами окупантів. У результаті цього обстрілу загинули чоловік та жінка, які перебували в автомобілі. Також ще три автівки, що були неподалік, спалахнули, і постраждали чоловік та жінка віком 77 і 74 роки відповідно.

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Також стало відомо про три ворожі удари керованими авіабомбами між селами Липці та Веселе о 10:30, але попередньо без травмованих.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 1 травня було зафіксовано влучання в Київському районі Харкова, де пошкоджена цивільна інфраструктура, але без постраждалих.

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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