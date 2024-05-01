Двоє людей загинули внаслідок обстрілу Золочева, є поранені

У результаті авіаобстрілу селища Золочів дві людини загинули, ще троє поранені.
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Також стало відомо про три ворожі удари керованими авіабомбами між селами Липці та Веселе о 10:30, але попередньо без травмованих.
Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 1 травня було зафіксовано влучання в Київському районі Харкова, де пошкоджена цивільна інфраструктура, але без постраждалих.
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Ви можете відчувати суперечність між бажанням діяти енергійно та потребою у відпочинку. Рекомендується присвятити день розслабленню, щоб уникнути непорозумінь.
Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.
1 травня в Україні відзначається День весни і праці.
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