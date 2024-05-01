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01.05.2024  11:20   Віталій Хінєвіч

З початку року комунальники у Немишлянському районі усунули 90 аварій на водоводах

З початку року бригадами служби водопровідних мереж Немишлянського району КП «Харківводоканал» ліквідовано 90 аварій на водоводах, відремонтовано 83 оглядові колодязі та упорядковано 16 водорозбірних колонок, передає РЕДПОСТ .

 
Як повідомив сьогодні, 1 травня, начальник районного підрозділу Павло Гладков, напередодні ремонтники під орудою майстра Владислава Тіткова провели комплекс відновлювальних заходів на водоводі діаметром 600 мм на проспекті Петра Григоренка, який забезпечує водою багатьох харків'ян.
 
«Під час проведених робіт встановили дві нові запірно-регулюючі арматури, а також капітально відремонтували ще одну засувку. На цьому водопровідному об'єкті останнім часом почастішали аварійні ситуації, а тому керівництво підприємства ухвалило рішення оновити ці важливі механізми, які прослужили людям близько 50 років. Впоралися раніше визначеного терміну, а на час проведення робіт організували підвезення води автоцистернами підприємства», - поінформував Павло Гладков.
 
Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном: 15-33.
 
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Тэги:  жкг, харків
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