Руйнації, пожежі та поранення цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 1 травня

Одна людина загинула, дванадцять отримали травми внаслідок обстрілів військовими рф міста Харкова та населених пунктів області протягом минулої доби.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, минулої доби військові рф завдали ударів по Харкову і прикордонним населеним пунктам області керованими авіабомбами та обстрілювали з РСЗВ. Загинув чоловік, поранено десять громадян. Всі цивільні. Також поранено двох поліцейських, які під час авіаудару перебували на службі неподалік від влучання ворожого боєприпасу.
На місцях влучань працювали слідчі, криміналісти, вибухотехніки, які здійснили огляди місць подій, зібрали речові докази чергових злочинів російських загарбників, відкрили кримінальні провадження, пов’язані зі збройною агресією рф.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 30 квітня 2024 року окупанти завдали ударів по цивільній інфраструктурі в центральній частині міста Харкова.
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