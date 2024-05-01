01.05.2024 08:47 Рита Парфенова

Руйнації, пожежі та поранення цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 1 травня

Одна людина загинула, дванадцять отримали травми внаслідок обстрілів військовими рф міста Харкова та населених пунктів області протягом минулої доби.



Фото: Поліція Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, минулої доби військові рф завдали ударів по Харкову і прикордонним населеним пунктам області керованими авіабомбами та обстрілювали з РСЗВ. Загинув чоловік, поранено десять громадян. Всі цивільні. Також поранено двох поліцейських, які під час авіаудару перебували на службі неподалік від влучання ворожого боєприпасу.

Зафіксовані руйнування:

Харків . 30 квітня близько 10:10 ворог завдав ударів по місту двома авіабомбами УМПБ Д-30 СН. Внаслідок обстрілу загинув 25-річний чоловік. Поранення отримали 10 цивільних громадян, двоє поліцейських. Внаслідок обстрілу сталася пожежа на площі 200 кв. м. Пошкоджено гаражі, автомобілі, приміщення освітнього закладу, адмінбудівлі, житлові будинки.

. 30 квітня близько 10:10 ворог завдав ударів по місту двома авіабомбами УМПБ Д-30 СН. Внаслідок обстрілу загинув 25-річний чоловік. Поранення отримали 10 цивільних громадян, двоє поліцейських. Внаслідок обстрілу сталася пожежа на площі 200 кв. м. Пошкоджено гаражі, автомобілі, приміщення освітнього закладу, адмінбудівлі, житлові будинки. Вовчанськ . 30 квітня близько 11:10 внаслідок обстрілу керованими авіабомбами з боку рф пошкоджено приміщення приватного підприємства, сільгосптехніка.

. 30 квітня близько 11:10 внаслідок обстрілу керованими авіабомбами з боку рф пошкоджено приміщення приватного підприємства, сільгосптехніка. Веселе . 30 квітня близько 10:40 військові рф завдали авіаударів двома КАБ, обстріляли населений пункт з РСЗВ. Пошкоджені приватні домоволодіння.

. 30 квітня близько 10:40 військові рф завдали авіаударів двома КАБ, обстріляли населений пункт з РСЗВ. Пошкоджені приватні домоволодіння. Московка. 30 квітня близько 15:45 внаслідок ворожого артобстрілу калібром 122 мм пошкоджено домоволодіння, надвірні будівлі.

На місцях влучань працювали слідчі, криміналісти, вибухотехніки, які здійснили огляди місць подій, зібрали речові докази чергових злочинів російських загарбників, відкрили кримінальні провадження, пов’язані зі збройною агресією рф.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 30 квітня 2024 року окупанти завдали ударів по цивільній інфраструктурі в центральній частині міста Харкова.