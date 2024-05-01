01.05.2024 08:27 Рита Парфенова

У Харкові терміново потрібна кров усіх груп

Для бійців у госпіталі Харкова та цивільних жителів у лікарнях міста терміново потребна кров усіх груп.



Фото: ХОЦСК

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський обласний центр служби крові, у Харкові закінчуються запаси усіх груп крові.

«Поки наші воїни на нулях, банк крові в Харкові «на нулі» бути не може!», – звертаються у Центрі.

Для того, щоб стати донором, не потрібно попередньо записуватись. Достатньо просто прийти в донорський пункт з паспортом (підійде додаток Дія) та ІПН. Донація займає всього 15 хвилин.

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Детальнішу інформацію можна дізнатись за телефоном: +380 95 570 4766 або звертатись в Дірект.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 30 квітня 2024 року окупанти завдали ударів по цивільній інфраструктурі в центральній частині міста Харкова.