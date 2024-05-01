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01.05.2024  10:29   Рита Парфенова

У Харкові чутно вибух

Ворожі КАБи знову летять у напрямку Харкова.


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, близько 10.20 у Харкові було чутно вибухи. Правоохоронці закликають містян не залишати укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що jдна людина загинула, дванадцять отримали травми внаслідок обстрілів військовими рф міста Харкова та населених пунктів області протягом минулої доби.

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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