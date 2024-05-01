У Харкові чутно вибух

Ворожі КАБи знову летять у напрямку Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, близько 10.20 у Харкові було чутно вибухи. Правоохоронці закликають містян не залишати укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що jдна людина загинула, дванадцять отримали травми внаслідок обстрілів військовими рф міста Харкова та населених пунктів області протягом минулої доби.
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Ви можете відчувати суперечність між бажанням діяти енергійно та потребою у відпочинку. Рекомендується присвятити день розслабленню, щоб уникнути непорозумінь.
Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.
1 травня в Україні відзначається День весни і праці.
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