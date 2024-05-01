Збирала матеріали для програм Скабєєвої та Соловйова: у Харкові затримано колаборантку

Як повідомляє РЕДПОСТ, Служба безпеки України затримала колаборантку у Харкові, яка збирала матеріали для програм Скабєєвої та Соловйова. Жінка готувала тези, що використовувалися у російських медіа для виправдання агресії проти України. Її інформаційні довідки героїзували окупантів та заперечували їхні воєнні злочини, після чого використовувалися у телепрограмах, що мали прокремлівську спрямованість.

Згідно зі слідством, колаборантка співпрацювала з російськими медіа через посередника, яким виявився російський військовий кореспондент, що координував дії з російською воєнною розвідкою. Щоб зібрати дані для ворога, фігурантка відслідковувала новини у Телеграм-каналах або «втемну» випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих.

Під час обшуків у помешканні зловмисниці вилучили мобільний телефон з доказами її діяльності на користь Росії. За цими діями їй пред'явлено підозру за статтями Кримінального кодексу України про колабораційну діяльність та виправдання агресії рф проти України.

Наразі зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує до 12 років ув'язнення.