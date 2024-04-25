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25.04.2024  13:50   Рита Парфенова

Працівника «Укзалізниці» з Харківщини викрито у прихільності до ворога

Повідомлено про підозру жителю Харківщини, який під час тимчасової окупації підтримував окупантів.

колаборант

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Підозрюваний, який є бригадиром однієї з колій регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Українська залізниця" та проживає у селі Гракове Куп'янського району, став об'єктом розслідування. Під час вторгнення збройних сил Російської Федерації на Куп'янщину, він, перебуваючи у селищі Шевченкове, виражав радість з приводу приходу так званих "визволителів". Він активно агітував за співпрацю з представниками держави-агресора, обіцяючи, що "з Росією буде порядок і висока заробітна плата". Крім того, він закликав своїх колег приєднатися до так званого "государственного предприятия «Купянская железная дорога »", створеного окупантами на базі українського підприємства.

За процесуальним керівництвом Куп'янської окружної прокуратури Харківської області, чоловіку у віці 52 років було повідомлено про підозру у колабораційній діяльності відповідно до статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Дізнання проводить Куп'янський РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу 7-го управління Державної служби розслідувань Національної поліції України, яке обслуговує Харківську область.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині викрито колаборантку, яка була «економістом у відділі освіти» під час окупації Балаклії.

Тэги:  колаборант, харків
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