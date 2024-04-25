25.04.2024 14:15 Віталій Хінєвіч
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 25 квітня 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2128 вакансій.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ – 28 000 грн.
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Тваринник – 25 000 грн.
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Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва – 20 000 грн.
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Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування – 15 000 грн.
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Інженер-землевпорядник – 13 200 грн.
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Пожежний-рятувальник – 13 000 грн.
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Покрівельник будівельний – 12 000 грн.
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Сортувальник виробів, сировини та матеріалів – 11 000 грн.
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Ревізор – 10 000 грн.
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Сушильник папероробної (картоноробної) машини – 8 000 грн.
З переліком актуальних вакансій у м. Харків та Харківській області можна ознайомитися за посиланням.
Із питань зайнятості необхідно звертатися у Телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка до п’ятниці включно з 9:00 до 17:00 за номерами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
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