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25.04.2024  14:30   Віталій Хінєвіч

Через ворожий обстріл Куп'янського району постраждали дві жінки

За даними слідства, 25 квітня окупанти обстріляли село Новоосинове.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Отримали поранення дві жінки віком 73 та 70 років. Потерпілих госпіталізовано до лікарні. Попередньо, по селу російські військові вдарили з РСЗВ «Ураган».
 
 
Також 25 квітня близько 5:30 ворог завдав ударів по с. Кругляківка Купʼянського району. Пошкоджено та зруйновано приватні домоволодіння. За попередніми даними, зс рф били по населеному пункту з РСЗВ «Ураган».
 
 
Орієнтовно о 1:40 російські військові здійснили авіаційні обстріли с. Глушківка Курилівської ТГ. Зазнали часткових руйнувань житлові будинки та господарчі споруди. 
 
 
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулого тижня війська рф обстріляли газові комунікації у 10 населених пунктах Харківської області, завдаючи значних збитків інфраструктурі та житловим будинкам.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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