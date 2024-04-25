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25.04.2024  15:00   Віталій Хінєвіч

У Харкові патрульні виявили посвідчення водія з ознаками підробки

24 квітня на стаціонарному посту, наші патрульні зупинили автомобіль Skoda для перевірки.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. 
 
Також виявилось, що дане посвідчення відсутнє у наявних базах даних.
 
Для встановлення всіх обставин патрульні  викликали на місце слідчо-оперативну групу.
 
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Тэги:  події, харків
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