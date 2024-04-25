    
Главная Новини Харкова Суспільство Скільки дітей народилося у Харкові за минулий тиждень
25.04.2024  15:30   Віталій Хінєвіч

Скільки дітей народилося у Харкові за минулий тиждень

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у Харкові народилось 4923 дитини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Зокрема протягом тижня з 18 квітня по 24 квітня у місті Харкові народилося 51 дитина.
 
Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я, серед новонароджених – 20 хлопчиків і 31 дівчинка.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що бригада медиків прийняла пологи в авто швидкої допомоги.
 
Тэги:  діти, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.04 Спорт Юні харківські спортсмени перебувають на тренувальних зборах у Франції 19.04 Освіта У Харкові облаштовують школи в укриттях за допомогою міжнародних партнерів 19.04 Суспільство Скільки дітей народилося у Харкові за минулий тиждень
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 