01.05.2024 13:05 Віталій Хінєвіч

Жінку, яка допомагала окупантам на Харківщині, викрила СБУ

СБУ продовжує викривати зрадників, які пішли на співпрацю з ворогом та сприяли становленню окупаційної влади на захоплених територіях.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, зловмисницею виявилась 56-річна мешканка м. Вовчанськ, яка під час захоплення частини регіону приєдналась до лав російських загарбників.

Жінка добровільно погодилась стати «начальником відділу економічного розвитку Військово-цивільної адміністрації Вовчанського району Харківської області».

На цій «посаді» колаборантка організовувала роботу підпорядкованого їй відділу, планувала проекти економічного розвитку та брала участь в нарадах, які проводило окупаційне керівництво.

Також вона постійно намагалась залучати місцевих жителів до лав псевдоустанови. Жінка особисто займалась підбором кадрів, які мали забезпечувати діяльність новоствореного незаконного органу. За це зловмисниця щомісячно отримувала «зарплату» у російських рублях.

Після деокупації регіону колаборантка втекла на тимчасово окуповану територію. Наразі їй заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Викриття колаборантки проводили співробітники Управління СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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