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01.05.2024  12:40   Рита Парфенова

Погода квітня 2024 року побила рекорди багаторічних досліджень

У квітні 2024 року на Харківщині спостерігався рекордно теплий місяць з середньою місячною температурою, що відхилялася від кліматичної норми на 4,0 – 5,4 °C за даними метеорологічних спостережень.

квітень

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Найбільш високі температури були зафіксовані на південному сході області, де значення сягали +15,0…+15,3 °C, що незвичайно тепло для квітня і наближалося до температур, характерних для травня. У північно-західній частині області температури також перевищували норму, становлячи +13,1…+13,7 °C.

Ця аномально тепла погода тривала майже весь місяць через переважання субтропічних повітряних мас з півдня Європи та північної Африки. Особливо теплою була перша декада, коли максимальна температура сягала навіть до +30 °C в окремі дні.

Ці погодні аномалії є прямим наслідком потепління клімату, яке помітно прискорилося в нашому регіоні протягом останніх 20 років.

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Як раніше писав РЕДПОСТ, синоптики розповіли, яку температуру повітря та кількість опадів слід очікувати у травні.
Тэги:  рекорд, погода, харків
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