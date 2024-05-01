Погода квітня 2024 року побила рекорди багаторічних досліджень

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Найбільш високі температури були зафіксовані на південному сході області, де значення сягали +15,0…+15,3 °C, що незвичайно тепло для квітня і наближалося до температур, характерних для травня. У північно-західній частині області температури також перевищували норму, становлячи +13,1…+13,7 °C.

Ця аномально тепла погода тривала майже весь місяць через переважання субтропічних повітряних мас з півдня Європи та північної Африки. Особливо теплою була перша декада, коли максимальна температура сягала навіть до +30 °C в окремі дні.

Ці погодні аномалії є прямим наслідком потепління клімату, яке помітно прискорилося в нашому регіоні протягом останніх 20 років.

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