Погода квітня 2024 року побила рекорди багаторічних досліджень

У квітні 2024 року на Харківщині спостерігався рекордно теплий місяць з середньою місячною температурою, що відхилялася від кліматичної норми на 4,0 – 5,4 °C за даними метеорологічних спостережень.
Комментариев: 0
Ви можете відчувати суперечність між бажанням діяти енергійно та потребою у відпочинку. Рекомендується присвятити день розслабленню, щоб уникнути непорозумінь.
Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.
1 травня в Україні відзначається День весни і праці.
влажность:
давление:
ветер: