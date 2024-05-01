Незвичний спалах спостерігали у нічному небі Харкова

Причиною цього події є входження в атмосферу Землі крупного метеорита або невеликого астероїда, оцінюваний за першими даними у розмірах від 0,5 до кількох метрів. Існує велика ймовірність, що уламки цього космічного тіла можуть випасти на поверхню землі.

Усім, хто став свідком цього явища і пам'ятає деталі, рекомендується залишити звіт на сайті Міжнародної метеорної організації за посиланням тут. Це допоможе точно визначити траєкторію руху метеоритного тіла.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram