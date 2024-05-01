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01.05.2024  14:10   Рита Парфенова

Незвичний спалах спостерігали у нічному небі Харкова

Проти ночі 1 травня над багатьма областями України пролетів болід

болід
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на харківського астронома Володимира Кажанова.

За його словами, 1 травня 2024 року близько 01:15 за київським часом над кількома областями України (Полтавська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська та Запорізька) спалахнув яскравий болід, який був помічений на небі. Це явище супроводжувалося спалахами, а слід за цим космічним тілом мав різні кольори. Яскравість боліда була настільки велика, що об'єкти на землі відбивали тіні.

Причиною цього події є входження в атмосферу Землі крупного метеорита або невеликого астероїда, оцінюваний за першими даними у розмірах від 0,5 до кількох метрів. Існує велика ймовірність, що уламки цього космічного тіла можуть випасти на поверхню землі.

Усім, хто став свідком цього явища і пам'ятає деталі, рекомендується залишити звіт на сайті Міжнародної метеорної організації за посиланням тут. Це допоможе точно визначити траєкторію руху метеоритного тіла.

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Як раніше писав РЕДПОСТ, що у  квітні 2024 року на Харківщині спостерігався рекордно теплий місяць з середньою місячною температурою, що відхилялася від кліматичної норми на 4,0 – 5,4 °C за даними метеорологічних спостережень.
Тэги:  болід, меиеоріт, харків
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