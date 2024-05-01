Незвичний спалах спостерігали у нічному небі Харкова

Проти ночі 1 травня над багатьма областями України пролетів болід
За його словами, 1 травня 2024 року близько 01:15 за київським часом над кількома областями України (Полтавська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська та Запорізька) спалахнув яскравий болід, який був помічений на небі. Це явище супроводжувалося спалахами, а слід за цим космічним тілом мав різні кольори. Яскравість боліда була настільки велика, що об'єкти на землі відбивали тіні.
Комментариев: 0
Ви можете відчувати суперечність між бажанням діяти енергійно та потребою у відпочинку. Рекомендується присвятити день розслабленню, щоб уникнути непорозумінь.
Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.
1 травня в Україні відзначається День весни і праці.
влажность:
давление:
ветер: